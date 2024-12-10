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10 декабря, 02:24

Американский конвертоплан V-22 Osprey оказался смертельно опасным для военных

Kyodo: США приостанавливают полёты V-22 Osprey из-за проблем с безопасностью

V-22 Osprey. Обложка © Navy.mil

V-22 Osprey. Обложка © Navy.mil

В понедельник Военно-морская авиация США объявила о временной приостановке всех полётов конвертопланов V-22 Osprey из-за проблем с безопасностью. Командование приняло решение поставить эксплуатацию модели на паузу после очередного эпизода с вынужденной посадкой одной из машин, которая чудом обошлась без жертв. Мера была принята «из соображений предосторожности», сообщает агентство Kyodo.

В ответ на рекомендацию экспертов о приостановке представители ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США подтвердили её, подчеркнув, что решение даёт время для оценки необходимости дополнительных мер для обеспечения безопасности. Также стоит напомнить, что Силы самообороны Японии раньше остальных приостановили полёты своих Osprey после аварии на территории страны.

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Напомним, что американский конвертоплан рухнул в Японии в ноябре прошлого года. В авиакатастрофе погибли восемь военных. После этого инцидента командование азиатского государства перестало использовать Osprey.

Тимур Хингеев
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