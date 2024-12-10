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10 декабря, 03:10

«На одного русского больше»: Солдат из Габона исполнил песню хит Shaman’а и покорил певца

Shaman восхитился исполнением песни «Я русский» солдатом ВС Габона

Певец Shaman (Ярослав Дронов), прокомментировал исполнение своего хита «Я русский» солдатом Вооружённых сил Габона. Музыкант разместил запись с выступлением африканского военного в своём Telegram-канале, отметив, что считает бойца настоящим русским человеком в душе.

Военнослужащий исполняет хит Дронова. Видео © Telegram / Твоя Тюмень

«Родные, кажется, ещё на одного русского человека в этом мире стало больше! Мы-то с вами знаем, что русский — это больше, чем национальность, — это состояние души», — написал Дронов.

Исполнившего песню бойца зовут Джеф Манга. Певец выразил ему благодарность за выбор композиции и подчеркнул, что рад видеть такую искреннюю симпатию к России.

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Ранее Ярослав Дронов напомнил о значимости патриотических поступков и служения Родине. Память о героях нужно передавать из поколения в поколение, подчеркнул артист в День Героев Отечества.

Обложка ©

Telegram / Твоя Тюмень

Тимур Хингеев
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