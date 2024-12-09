«Такой жизненный период»: Певец Shaman раскрыл, где живёт после развода

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом Shaman, до сих пор не обзавёлся собственной недвижимостью, несмотря на популярность. В одном из недавних интервью музыкант рассказал о жизни после развода с Еленой Мартыновой.

Осенью прошлого года Ярослав и Елена официально расстались. После развода музыкант не стал претендовать на квартиру, которая осталась за его экс-женой. «Я не стал бороться за имущество. Оставил ей квартиру, а сам продолжил жить в гостиницах», — отметил Дронов. Несмотря на отсутствие постоянного жилья, артист чувствует себя вполне комфортно. По словам Ярослава, у него невысокие требования к вещам, которые всегда должны быть при нём. «Запасные носки, лекарства всякие-разные, вот конфетки мои, мятные, любимые. В общем, всё достаточно стандартно. Капли для глаз увлажняющие, потому что порой ночами не спишь», — рассказывает он в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.

В последнее время у артиста стало ещё больше работы. Его гастрольный график настолько плотный, что в Москве он проводит мало времени. «Не было времени искать съёмную квартиру, перевозить вещи. Даже не имея жилья, я не чувствую себя обездоленным. Все отели по Москве собой обтёр. Это просто такой жизненный период, и я не жалуюсь», — объяснил он.