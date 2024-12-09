«Такой жизненный период»: Певец Shaman раскрыл, где живёт после развода
Певец Shaman заявил, что живёт в гостиницах после развода с Мартыновой
Певец SHAMAN. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shaman.me
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом Shaman, до сих пор не обзавёлся собственной недвижимостью, несмотря на популярность. В одном из недавних интервью музыкант рассказал о жизни после развода с Еленой Мартыновой.
Осенью прошлого года Ярослав и Елена официально расстались. После развода музыкант не стал претендовать на квартиру, которая осталась за его экс-женой. «Я не стал бороться за имущество. Оставил ей квартиру, а сам продолжил жить в гостиницах», — отметил Дронов. Несмотря на отсутствие постоянного жилья, артист чувствует себя вполне комфортно. По словам Ярослава, у него невысокие требования к вещам, которые всегда должны быть при нём. «Запасные носки, лекарства всякие-разные, вот конфетки мои, мятные, любимые. В общем, всё достаточно стандартно. Капли для глаз увлажняющие, потому что порой ночами не спишь», — рассказывает он в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.
В последнее время у артиста стало ещё больше работы. Его гастрольный график настолько плотный, что в Москве он проводит мало времени. «Не было времени искать съёмную квартиру, перевозить вещи. Даже не имея жилья, я не чувствую себя обездоленным. Все отели по Москве собой обтёр. Это просто такой жизненный период, и я не жалуюсь», — объяснил он.
Дронов также поделился воспоминаниями о том, как он познакомился с Еленой. По словам артиста, она полюбила его в тот момент, когда он был ещё никому не известен. «Один из самых сложных периодов в моей жизни. С одной стороны, рядом с тобой человек, который поддерживает и всегда готов выслушать, а с другой — ты понимаешь, что если ты сам не создашь что-то, не поднимешь свою «тележку» на гору, то ничего не получится», — откровенно поделился музыкант.
Напомним, что 14 октября Ярослав Дронов развёлся со второй женой Еленой Мартыновой. Ранее она рассказывала, что решение стало обоюдным, а разошлись они с мужем полюбовно. Спустя некоторое время SHAMAN появился на публике с певицей Соей (Асият Сайгидова), которую тут же окрестили его новой возлюбленной.