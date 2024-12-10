Австрия проучила украинских беженцев за попытку «хакнуть систему»

В Австрии с 1 января 2025 года изменятся условия предоставления социальной помощи украинским беженцам, сообщает издание Der Standard. Ожидается, что граждане Незалежной, обладающие личными автомобилями, утратят право на получение базовых выплат, которые покрывают расходы на жильё, питание и одежду. Такое решение приняли власти страны, мотивируя его необходимостью справедливости и соблюдением принципа социальной ответственности.

По данным газеты, местные чиновники начали обращать внимание на тот факт, что многие беженцы привезли с собой автомобили, причём зачастую дорогие. В контексте продолжительности конфликта и увеличивающегося числа мигрантов, среди которых есть люди с достаточными средствами для содержания транспортных средств, поддержка украинских граждан начала вызывать вопросы среди австрийской общественности.

Региональные органы власти пришли к выводу, что автомобиль требует значительных затрат на обслуживание — от страхования до топлива и ремонта. Поэтому, как считают чиновники, владельцы автомобилей не нуждаются в базовой социальной помощи, так как могут справиться без неё.