Ещё одна европейская страна взвыла из-за расходов на украинских беженцев

Власти Словакии решили урезать финансовую поддержку прибывающих в страну украинских беженцев. Такая мера была принята с целью консолидировать государственные финансы. Об этом со ссылкой на подписанный президентом закон сообщило агентство TASR.

Документ предусматривает сокращение сроков помощи эмигрантам в оплате жилья. Если сейчас украинцы могут рассчитывать на компенсацию расходов на проживание в течение 120 дней, то после вступления закона в силу это значение снизится до 60 дней.