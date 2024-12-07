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7 декабря, 03:53

Ещё одна европейская страна взвыла из-за расходов на украинских беженцев

TASR: Словакия в 2025 году сократит финансовую помощь украинским беженцам

Власти Словакии решили урезать финансовую поддержку прибывающих в страну украинских беженцев. Такая мера была принята с целью консолидировать государственные финансы. Об этом со ссылкой на подписанный президентом закон сообщило агентство TASR.

Документ предусматривает сокращение сроков помощи эмигрантам в оплате жилья. Если сейчас украинцы могут рассчитывать на компенсацию расходов на проживание в течение 120 дней, то после вступления закона в силу это значение снизится до 60 дней.

«Изменения должны вступить в силу 1 марта 2025 года, чтобы дать приезжим время адаптироваться к новым условиям», — подчеркнули в издании.

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Ранее Life.ru сообщал, что этой зимой из-за перебоев в электроснабжении и отоплении около 5 миллионов украинцев могут покинуть родину. Однако в Европе беженцам уже не рады. Некоторые города закрывают для них свой доступ, а все попытки заставить приезжих работать и слезать с пособий заканчиваются безрезультатно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Илья Пушкарев
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