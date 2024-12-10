«Держитесь все»: Автобус без тормозов устроил эпичный боулинг из машин и знаков в Приамурье

В приамурском селе Чигири 9 декабря произошло ДТП с участием забитого людьми рейсового автобуса маршрута №106. Транспортное средство из-за неисправности тормозной системы на полной скорости протаранило машину, дорожный знак и дерево. Подробности инцидента привели в СК РФ по региону, а видео из салона опубликовали очевидцы произошедшего.

«Держитесь все!» — успел крикнуть шофер пассажирам перед столкновением.

Заезд без тормозов. Видео © VK / Амурская Правда

По словам очевидцев, крупная машина остановилась, лишь когда «пришвартовалась» к дереву. В результате происшествия пострадал только водитель автобуса, которому потребовалась медицинская помощь. Пассажиры отделались испугом. Следственное управление по Амурской области проводит проверку, чтобы выяснить, соответствуют ли услуги по перевозке пассажиров установленным стандартам безопасности. Обстоятельства инцидента уточняются.