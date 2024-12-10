Россиянин Шестёркин отразил 30 бросков от «Чикаго», но не уберёг «Рейнджерс» от поражения

«Чикаго Блэкхоукс» одержал выездную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, завершив встречу со счётом 2:1. У гостей отличились Тайлер Бертуцци и Тейлор Холл — шайбы в их исполнении были заброшены в первой половине встречи, на 9-й и 27-й минутах соответственно.

В составе «рейнджеров» единственный гол забил форвард Уилл Кайли. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы переломить ход игры. Вратарь хозяев Игорь Шестёркин, несмотря на поражение, отличился результативностью. Россиянин отразил 30 опасных шайб. Артемий Панарин, его партнёр по команде, также активно участвовал в игре и нанёс семь бросков по воротам «Чикаго».

В настоящий момент ХК «Рейнджерс» с 29 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 29 очками — на 15-й строчке «Запада».