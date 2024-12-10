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10 декабря, 05:01

Россиянин Шестёркин отразил 30 бросков от «Чикаго», но не уберёг «Рейнджерс» от поражения

«Нью-Йорк Рейнджерс» с Шестёркиным в воротах уступил «Чикаго Блэкхоукс»

«Чикаго Блэкхоукс» одержал выездную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, завершив встречу со счётом 2:1. У гостей отличились Тайлер Бертуцци и Тейлор Холл — шайбы в их исполнении были заброшены в первой половине встречи, на 9-й и 27-й минутах соответственно.

В составе «рейнджеров» единственный гол забил форвард Уилл Кайли. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы переломить ход игры. Вратарь хозяев Игорь Шестёркин, несмотря на поражение, отличился результативностью. Россиянин отразил 30 опасных шайб. Артемий Панарин, его партнёр по команде, также активно участвовал в игре и нанёс семь бросков по воротам «Чикаго».

В настоящий момент ХК «Рейнджерс» с 29 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 29 очками — на 15-й строчке «Запада».

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Ранее Life.ru рассказывал, что вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин недавно подписал новый контракт на восемь лет. Россиянин заключил с командой восьмилетнее соглашение на сумму 92 миллионов долларов, что делает его самым высокооплачиваемым голкипером в истории лиги.

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