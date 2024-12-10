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10 декабря, 05:07

Два павильона горят на Коптевском рынке в Москве, внутри могут быть люди

На Коптевском рынке в Москве произошёл пожар на 300 квадратах

Два павильона полыхают на Коптевском рынке в Москве. В помещении могут быть люди.

На Коптевском рынке в Москве произошёл пожар на 300 квадратах. Видео © VK / Московская телега

По данным SHOT, полыхает крыша двух зданий на территории Коптевского рынка. Предварительная площадь — 300 квадратов. Есть угроза распространения пламени на соседние постройки. В данный момент информации о пострадавших нет. В помещении рынка могут находиться люди.

В Архангельске потушили мощный пожар в здании автосервиса
В Архангельске потушили мощный пожар в здании автосервиса

Ранее пожар произошёл и на шахте «Алардинская» в Калтанском городском округе Кемеровской области. Сотрудники МЧС эвакуировали 120 горняков, двое из них были переданы в руки медиков.

Обложка ©

VK / Московская телега

Оксана Попова
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