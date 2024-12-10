Два павильона горят на Коптевском рынке в Москве, внутри могут быть люди
На Коптевском рынке в Москве произошёл пожар на 300 квадратах
Два павильона полыхают на Коптевском рынке в Москве. В помещении могут быть люди.
На Коптевском рынке в Москве произошёл пожар на 300 квадратах. Видео © VK / Московская телега
По данным SHOT, полыхает крыша двух зданий на территории Коптевского рынка. Предварительная площадь — 300 квадратов. Есть угроза распространения пламени на соседние постройки. В данный момент информации о пострадавших нет. В помещении рынка могут находиться люди.
Ранее пожар произошёл и на шахте «Алардинская» в Калтанском городском округе Кемеровской области. Сотрудники МЧС эвакуировали 120 горняков, двое из них были переданы в руки медиков.
VK / Московская телега