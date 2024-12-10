Два павильона горят на Коптевском рынке в Москве, внутри могут быть люди

Два павильона полыхают на Коптевском рынке в Москве. В помещении могут быть люди.

На Коптевском рынке в Москве произошёл пожар на 300 квадратах. Видео © VK / Московская телега

По данным SHOT, полыхает крыша двух зданий на территории Коптевского рынка. Предварительная площадь — 300 квадратов. Есть угроза распространения пламени на соседние постройки. В данный момент информации о пострадавших нет. В помещении рынка могут находиться люди.