Около 460 детей из белгородского приграничья остаются в других регионах РФ

Около 460 детей, вывезенных из белгородского приграничья в безопасные регионы РФ, продолжают жить и получать необходимое очное образование по месту пребывания. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«460 наших детей из приграничных муниципалитетов продолжают оставаться в восьми безопасных регионах Российской Федерации, получать очное образование. <...> Дорогие ребята, мы ждём вас домой», — сказал он.

Губернатор также надеется, что по окончании второй четверти обстановка в белгородском приграничье позволит детям воссоединиться со своим родным и близким.