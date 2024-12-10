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Регион
10 декабря, 06:09

Около 460 детей из белгородского приграничья остаются в других регионах РФ

Около 460 детей, вывезенных из белгородского приграничья в безопасные регионы РФ, продолжают жить и получать необходимое очное образование по месту пребывания. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«460 наших детей из приграничных муниципалитетов продолжают оставаться в восьми безопасных регионах Российской Федерации, получать очное образование. <...> Дорогие ребята, мы ждём вас домой», — сказал он.

Губернатор также надеется, что по окончании второй четверти обстановка в белгородском приграничье позволит детям воссоединиться со своим родным и близким.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дети, которых эвакуировали из прифронтовых территорий, не должны терять связь со своими близкими. Экс-сотрудник МЧС Юрий Мезинов поделился, что нередко даже уговаривает семьи отправлять детей из опасных зон на безопасные территории.

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Shutterstock / FOTODOM / ad-foto

Мария Любицкая
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