«Согревал его»: Котёнок Персик спас непутёвого украинца от смерти в горах Румынии

Румынские спасатели обнаружили в горном ущелье украинца-уклониста, едва не замёрзшего насмерть. Вместе с ним был неожиданный спутник — котёнок по кличке Персик. Его мужчина прихватил с собой, пытаясь избежать мобилизации на Украине. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Из материала следует, что спасатели обнаружили 28-летнего украинца Владислава Дуду во время мощной метели на прошлой неделе. Мужчина оказался «промокшим и замёрзшим», ему констатировали сильное переохлаждение. Он находился в овраге глубиной 400 метров, расположенном в северном регионе Марамуреш, согласно данным горной спасательной службы. Под курткой украинец держал котёнка по кличке Персик, вместе с которым отправился в опасное «путешествие».

«Кот был теплым и согревал его… так он спас ему жизнь. Единственное, о чем мы видели, что он [спасённый] заботится, — это кот. Он не заботится о себе», — рассказал агентству директор горно-спасательной службы Марамуреша Дэн Бенга.

Изначально замёрзшего беглеца хотели транспортировать вертолётом, но операцию пришлось свернуть из-за плохих погодных условий. Тогда спасатели начали наземную операцию, пробираясь к коту и его хозяину через толщи снега при температуре -10 градусов по Цельсию. В общей сложности подъём из оврага занял более пяти часов, в течение которых украинец не отпускал своего котёнка.