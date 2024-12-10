Появилось видео в места горящего Коптского рынка в Москве

Пожарные локализовали возгорание на территории Коптевского рынка в Москве. Как сообщает ведомство в телеграм-канале, пламя сбили на 400 квадратах.

Кадры с места пожара на Коптевском рынке в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Между тем столичная прокуратура уточнила, что возгорание произошло в одном из павильонов, его причины предстоит установить специалистам. Дело находится на контроле ведомства.