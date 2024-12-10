В Хабаровском крае из-за сильных морозов ввели режим повышенной готовности

В Хабаровском крае на следующей неделе прогнозируют серьёзное похолодание, посему было принято решение ввести в регионе режим повышенной готовности. Об этом доложил губернатор Дмитрий Демешин.

Глава региона отметил, что ожидается усиление нагрузки на систему тепло- и водоснабжения, электросети и другие объекты ЖКХ. Это требует особого внимания и оперативного реагирования. Отмечается, что в регионе есть достаточное количество топлива, однако на местах чиновникам следует проверить запасы материально-технических ресурсов и обеспечить бесперебойную работу аварийных служб.

Отдельным пунктом губернатор выделил поручение обеспечить качественную работу горячих линий. По словам Демешина, людям следует знать, куда обращаться за помощью в новогодние праздники. Профильным службам полагается разместить в широком доступе номера телефонов экстренных служб.