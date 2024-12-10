В Хабаровском крае из-за сильных морозов ввели режим повышенной готовности
В Хабаровском крае на следующей неделе прогнозируют серьёзное похолодание, посему было принято решение ввести в регионе режим повышенной готовности. Об этом доложил губернатор Дмитрий Демешин.
Глава региона отметил, что ожидается усиление нагрузки на систему тепло- и водоснабжения, электросети и другие объекты ЖКХ. Это требует особого внимания и оперативного реагирования. Отмечается, что в регионе есть достаточное количество топлива, однако на местах чиновникам следует проверить запасы материально-технических ресурсов и обеспечить бесперебойную работу аварийных служб.
Отдельным пунктом губернатор выделил поручение обеспечить качественную работу горячих линий. По словам Демешина, людям следует знать, куда обращаться за помощью в новогодние праздники. Профильным службам полагается разместить в широком доступе номера телефонов экстренных служб.
Недавно синоптики рассказали, что в начале второй декады декабря в Москве также ожидается похолодание. В третий раз морозы вернутся в столичный регион в последние пять дней месяца, когда столбики термометров ночью опустятся до -9 градусов.
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