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10 декабря, 06:58

Москалькова призвала помочь желающим вернуться в РФ соотечественникам

Москалькова: Желающим вернуться в Россию соотечественникам нужно помочь

Необходимо сделать всё возможное, чтобы те, кто считает себя нашим соотечественником по культуре, системе ценностей и историческим корням, имели возможность вернуться в Россию. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Мы должны, мне кажется, сделать всё возможное для возвращения тех, кто себя считает соотечественником по культуре, своим историческим корням, взглядам, системе ценностей. Это очень важно», — заявила омбудсмен в беседе с РИА «Новости».

Омбудсмен также напомнила, что в России действует госпрограмма добровольного переселения соотечественников в Россию. Помимо этого в стране возникли и новые механизмы возврата людей, которые, например, до отъезда продали в РФ своё имущество.

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Москалькова: На Украине найдены 13 перемещённых ВСУ жителей Курской области

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, как 46 курян возвращались на родину с Украины. Омбудсмен встретила их вместе с главой региона Алексеем Смирновым.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / M-Production

Мария Любицкая
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