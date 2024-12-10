Москалькова призвала помочь желающим вернуться в РФ соотечественникам

Необходимо сделать всё возможное, чтобы те, кто считает себя нашим соотечественником по культуре, системе ценностей и историческим корням, имели возможность вернуться в Россию. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Мы должны, мне кажется, сделать всё возможное для возвращения тех, кто себя считает соотечественником по культуре, своим историческим корням, взглядам, системе ценностей. Это очень важно», — заявила омбудсмен в беседе с РИА «Новости».

Омбудсмен также напомнила, что в России действует госпрограмма добровольного переселения соотечественников в Россию. Помимо этого в стране возникли и новые механизмы возврата людей, которые, например, до отъезда продали в РФ своё имущество.