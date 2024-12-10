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10 декабря, 07:39

Нарышкин заявил о безуспешности попыток Запада раскачать ситуацию в России

Глава СВР Нарышкин назвал суверенитет России ценой противостояния с Западом

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Все попытки намеренно раскачать ситуацию в России тщетны, ведь россияне понимают, что цены противостояния с Западом — свобода и суверенитет страны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Все попытки раскачать ситуацию в России оказались безуспешными. Люди осознают, что мы боремся не с киевской хунтой, а с коллективным Западом, и цена этого противостояния — наши свобода и суверенитет», — сказал Нарышкин в интервью российскому журналу «Разведчик».

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Ранее похожее мнение высказывал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он заявил, что Россия не воюет со Штатами, однако против Москвы развёрнута гибридная война.

Мария Любицкая
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