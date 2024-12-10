Все попытки намеренно раскачать ситуацию в России тщетны, ведь россияне понимают, что цены противостояния с Западом — свобода и суверенитет страны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Все попытки раскачать ситуацию в России оказались безуспешными. Люди осознают, что мы боремся не с киевской хунтой, а с коллективным Западом, и цена этого противостояния — наши свобода и суверенитет», — сказал Нарышкин в интервью российскому журналу «Разведчик».