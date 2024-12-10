Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 07:19

В СВР предрекли кончину Запада при сохранении антироссийского курса

Нарышкин: Дальнейшая эскалация со стороны Запада приблизит его же поражение

Продолжение эскалации со стороны сил Запада не приведёт Россию к изнеможению, как хотят думать в Вашингтоне и Лондоне. В итоге это сможет стать стратегическим фиаско для самого Запада, отметил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин журналу «Разведчик».

Нарышкин заявил, что Запад планирует воевать с РФ до последнего украинца, а когда они закончатся, то перейдут на прибалтов и восточноевропейцев, а после и на немцев.

«Однако я с уверенностью заявляю: дальнейшая эскалация не только не приведет к истощению России, как рассчитывают в Вашингтоне и Лондоне, но приблизит стратегическое поражение самого Запада», — подчеркнул Нарышкин.

Директор СВР пояснил, что несмотря на санкции и хищение суверенных активов, экономика России показывает рост и ускоренное импортозамещение. В стране постоянно появляются новые логистические цепочки, укрепляются хозяйственные связи с незападными странами, прежде всего на пространстве Большой Евразии.

На кого Запад поменяет Зеленского и как Украина будет вступать в Россию по частям
На кого Запад поменяет Зеленского и как Украина будет вступать в Россию по частям

Недавно представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Западу следует бросить мечты о победе Украины и задуматься о её спасении, так как дальнейшие поставки вооружения приведут к полному исчезновению Незалежной и её граждан. Она предположила, что именно этого НАТО и добивается.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Николай Рюмин
  • Новости
  • США
  • ЕС
  • Сергей Нарышкин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar