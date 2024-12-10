Продолжение эскалации со стороны сил Запада не приведёт Россию к изнеможению, как хотят думать в Вашингтоне и Лондоне. В итоге это сможет стать стратегическим фиаско для самого Запада, отметил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин журналу «Разведчик».

Нарышкин заявил, что Запад планирует воевать с РФ до последнего украинца, а когда они закончатся, то перейдут на прибалтов и восточноевропейцев, а после и на немцев.

«Однако я с уверенностью заявляю: дальнейшая эскалация не только не приведет к истощению России, как рассчитывают в Вашингтоне и Лондоне, но приблизит стратегическое поражение самого Запада», — подчеркнул Нарышкин.

Директор СВР пояснил, что несмотря на санкции и хищение суверенных активов, экономика России показывает рост и ускоренное импортозамещение. В стране постоянно появляются новые логистические цепочки, укрепляются хозяйственные связи с незападными странами, прежде всего на пространстве Большой Евразии.