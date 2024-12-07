Западу следует оставить мечты о победе Украины и задуматься о её спасении, так как дальнейшие поставки вооружения приведут к полному исчезновению Незалежной и её граждан. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она отреагировала на слова министра иностранных дел Норвегии, который ранее призвал союзников «обеспечить победу» Киева и обвинил РФ в «нарушении принципов» Хельсинкского заключительного акта. Захарова в ответ припомнила главе МИД бомбардировки Югославии и госпереворот на Украине, где никакие договорённости Западом не соблюдались. Кроме того, подчеркнула дипломат, если друзья Киева не начнут выражать свою заботу об остатках Незалежной путём спасения страны от снижения возраста мобилизации и пополнения запасов оружия, она обречена.