Канада начнёт «доить» оружейные магазины ради помощи Украине

Канадские власти обновили оружейное законодательство, запретив сотни уникальных моделей штурмовых винтовок. Конфискованные у розничных торговцев автоматы Оттава пообещала отправить на Украину, сообщили в National Post со ссылкой на заявление министра общественной безопасности североамериканского государства Доминика Леблана.

Какая часть от всего изъятого нелегального оружия попадёт в Незалежную, Леблан не уточнил. Он лишь подчеркнул, что ужесточение оборота огнестрела — способ почтить память жертв трагедии в Монреале 6 декабря 1989 года, когда вооружённый мужчина расстрелял 14 человек.