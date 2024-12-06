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6 декабря, 18:24

Канада начнёт «доить» оружейные магазины ради помощи Украине

NP: Канада передаст Украине запрещённое в стране оружие

Канадские власти обновили оружейное законодательство, запретив сотни уникальных моделей штурмовых винтовок. Конфискованные у розничных торговцев автоматы Оттава пообещала отправить на Украину, сообщили в National Post со ссылкой на заявление министра общественной безопасности североамериканского государства Доминика Леблана.

«Общее количество единиц огнестрельного оружия, подпадающих под запрет, составляет около 14 500», — цитирует NP главу ведомства.

Какая часть от всего изъятого нелегального оружия попадёт в Незалежную, Леблан не уточнил. Он лишь подчеркнул, что ужесточение оборота огнестрела — способ почтить память жертв трагедии в Монреале 6 декабря 1989 года, когда вооружённый мужчина расстрелял 14 человек.

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О намерении оказывать Украине поддержку до самого конца ранее заявил и канцлер ФРГ Олаф Шольц, впервые за 2,5 года посетивший Киев. При этом глава немецкого кабмина проигнорировал тот факт, что военная промышленность Германии попросту не в силах удовлетворить аппетиты Незалежной, которая ежесуточно теряет на поле боя тонны западных «подарков».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / worradirek

Илья Пушкарев
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