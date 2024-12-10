Врач дала 7 советов, которые помогут получить максимум пользы от термальных источников

Целебные свойства термальных источников трудно переоценить. Богатая минералами и микроэлементами горячая вода полезна для людей, страдающих от огромного количества заболеваний. Также она помогает снять стресс, повысить иммунитет, ускорить обмен веществ, улучшить кожу и многое другое. Об этом рассказала врач-физиотерапевт Юлия Гильман.

«Например, углекислые воды благотворны при заболеваниях сердца и сосудов, органов дыхания. Хлоридно-натриевые ванны показаны при болезнях опорно-двигательного аппарата, нервной и эндокринной систем», — отметила она в беседе с URA.ru.

Эксперт дала семь советов, которые помогут получить максимум пользы от термальных источников, предупредив, что перед их посещением требуется врачебная консультация. Так, медик призвала не окунаться в воду на голодный желудок, лучше всего через пару часов после лёгкого перекуса.

В воде следует быть 15-20 минут взрослым и 5-10 минут детям. Нырять с головой в бассейн и тем более глотать воду не следует. Контрастный душ после источника принимать не стоит. А для восстановления организма после окунания требуется отдых в течение 20-30 минут. До и после процедуру нужно пить много чистой воды. Наконец, оптимальным курсом лечение считается 10-14 дней, однако даже разовое посещение принесёт пользу, заключила врач.