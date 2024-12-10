Две молодые бортпроводницы «Уральских авиалиний» трагически погибли в Москве

Две бортпроводницы «Уральских авиалиний» трагически погибли в Москве. Как рассказали ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика, девушкам было 19 и 20 лет.

«Авиакомпания официально подтверждает, что это наши сотрудницы. <…> Приносим искренние соболезнования родным и близким. Немыслимая трагедия. Девушки погибли в нерабочее время < > были не в форменной одежде», — уточнили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело.