В СВР указали на тающую власть Запада в мире на фоне пылающей Украины
Директор СВР Нарышкин: У США начались провалы на постсоветском пространстве
Пытаясь маниакально удержать инициативу на украинских фронтах, американские власти стали терять контроль на прочих направлениях. На постсоветском пространстве у них случился особенно заметный провал, отмечает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу «Разведчик».
«Американская «одержимость» Украиной начинает оказывать разрушительное воздействие на всю выстроенную Вашингтоном глобальную финансовую и военно-политическую систему. США теряют инициативу на всех фронтах: от Ближнего Востока до Азии и Африки» — доложил Нарышкин.
Он отметил Грузию, где Запад не смог протолкнуть своего кандидата на последних выборах. Разведчик уверен, что местные власти смогли осознать пагубность ориентирования в направлении США и решили действовать самостоятельно. В Молдавии же президент Майя Санду едва смогла натянуть нужный результат. Рекомендации Америки и Евросоюза уже не особо интересуют Армению и Азербайджан. Главы государств предпочитают говорить напрямую, пояснил Нарышкин.
Помимо того, Нарышкин отметил, что все попытки умышленно раскачать ситуацию в России тщетны, ведь россияне понимают, что цены противостояния с Западом — свобода и суверенитет страны. Он уверен, что люди понимают суть стратегической войны.
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