Пытаясь маниакально удержать инициативу на украинских фронтах, американские власти стали терять контроль на прочих направлениях. На постсоветском пространстве у них случился особенно заметный провал, отмечает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу «Разведчик».

«Американская «одержимость» Украиной начинает оказывать разрушительное воздействие на всю выстроенную Вашингтоном глобальную финансовую и военно-политическую систему. США теряют инициативу на всех фронтах: от Ближнего Востока до Азии и Африки» — доложил Нарышкин.

Он отметил Грузию, где Запад не смог протолкнуть своего кандидата на последних выборах. Разведчик уверен, что местные власти смогли осознать пагубность ориентирования в направлении США и решили действовать самостоятельно. В Молдавии же президент Майя Санду едва смогла натянуть нужный результат. Рекомендации Америки и Евросоюза уже не особо интересуют Армению и Азербайджан. Главы государств предпочитают говорить напрямую, пояснил Нарышкин.