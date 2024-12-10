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Регион
10 декабря, 08:24

В СВР указали на тающую власть Запада в мире на фоне пылающей Украины

Директор СВР Нарышкин: У США начались провалы на постсоветском пространстве

Пытаясь маниакально удержать инициативу на украинских фронтах, американские власти стали терять контроль на прочих направлениях. На постсоветском пространстве у них случился особенно заметный провал, отмечает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу «Разведчик».

«Американская «одержимость» Украиной начинает оказывать разрушительное воздействие на всю выстроенную Вашингтоном глобальную финансовую и военно-политическую систему. США теряют инициативу на всех фронтах: от Ближнего Востока до Азии и Африки» — доложил Нарышкин.

Он отметил Грузию, где Запад не смог протолкнуть своего кандидата на последних выборах. Разведчик уверен, что местные власти смогли осознать пагубность ориентирования в направлении США и решили действовать самостоятельно. В Молдавии же президент Майя Санду едва смогла натянуть нужный результат. Рекомендации Америки и Евросоюза уже не особо интересуют Армению и Азербайджан. Главы государств предпочитают говорить напрямую, пояснил Нарышкин.

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Помимо того, Нарышкин отметил, что все попытки умышленно раскачать ситуацию в России тщетны, ведь россияне понимают, что цены противостояния с Западом — свобода и суверенитет страны. Он уверен, что люди понимают суть стратегической войны.

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Shutterstock / FOTODOM / Cristopher rogel blanquet

Николай Рюмин
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