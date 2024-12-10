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10 декабря, 08:42

«Мы знаем, как вам помочь»: Небензя предложил США помощь в поиске лидера ХТШ*

Небензя в шутку предложил США помощь в поиске лидера ХТШ*

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя. Обложка © Telegram / Постпредство России при ООН

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя. Обложка © Telegram / Постпредство России при ООН

Российская сторона осведомлена о местонахождении лидера группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) Абу Мухаммеда аль-Джулани и готова поделиться этими сведениями со Штатами. Такое шуточное заявление озвучил в беседе с журналистами постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.

Дипломат напомнил, что за поимку и сведения о местонахождении аль-Джулани американский Госдеп пообещал награду — 10 миллионов долларов.

«Я сказал американцам: дайте нам десять миллионов. Мы знаем, как вам помочь. Мы дадим вам адрес, по которому вы сможете его найти», — принял ли Вашингтон предложение дипломата не сообщается.

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Стоит отметить, что аналогичную награду Штаты предлагают за помощь в обнаружении лиц, связанных с проектом «Рыбарь». Ведомство заявило, что медиаорганизация Rybar якобы участвует во вмешательстве в выборы в США через каналы в соцсетях #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS. За информацию об организации и её лицах Госдеп пообещал $10 млн.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Оксана Попова
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