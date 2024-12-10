Раскрыты детали новой стратегии США по Сирии после свержения Асада

Власти США разрабатывают новую стратегию действий в Сирии после обострения ситуации в данном регионе. По имеющимся данным, Вашингтон не планирует откланяться от политики невмешательства в дела страны, исключением является лишь борьба с террористическими группировками. Об этом сообщает The Washington Post.

Высокопоставленный представитель администрации США в своём заявлении отметил, что обещания группировки ХТШ* относительно демократических преобразований не стоит принимать на веру. Кроме того, в связи с данными событиями администрация Джо Байдена провела конструктивные переговоры по Сирии с командой избранного президента Дональда Трампа.

Примечательно, что США не стали снимать санкции с Сирии. Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер объяснил, что данная мера может использоваться в качестве инструмента влияния на пришедшее руководство страны. На данный момент Пентагон занимается при содействии разведслужб оценкой группировок Сирии для определения потенциальных партнёров. Особое внимание уделяется вопросу оставленного вооружения и техники.

Ситуация обернулась новыми сложностями для США, отмечается в материале. Американские дипломаты вскоре после прихода новой власти в Дамаске начали переговоры с Турцией, Иорданией, Ливаном, Ираком и Израилем. Они опасаются потенциальных конфронтаций с Анкарой, которая поддерживает Сирийскую национальную армию, в то время как Вашингтон сотрудничает с Сирийскими демократическими силами. При этом, по мнению бывшего командующего вооружёнными силами США в регионе Кеннета Маккензи, курдские формирования могут столкнуться с серьёзными вызовами в сохранении контроля над северо-восточными территориями Сирии.