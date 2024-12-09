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Регион
9 декабря, 09:52

Сирийская группировка, захватившая власть в Дамаске, может сменить название

Ekonomim: «Хайат Тахрир аш-Шам»* может сменить название для легитимности

Группировка «Хайат Тахрир аш-Шам»*, ранее взявшая под контроль Дамаск, может сменить название, чтобы обрести легитимность. С данным предположением выступила турецкая газета Ekonomim.

«ХТШ* по-прежнему считается террористической организацией в соответствии с резолюцией Сов,tpf ООН, которую официально признает Турция. Поэтому нетрудно догадаться, что возглавляющий группировку [Абу Мухаммед] аль-Джулани изменит название ХТШ*», — пишет издание.

В ООН ранее сообщали о возможности исключения группировки из списка террористических организаций в соответствии с установленной процедурой. Опираясь на этот факт, авторы материала уточняют, что ХТШ* является раздробленной группировкой, преследовавшей цель свергнуть администрацию Башара Асада. Теперь, когда это произошло, внутри ХТШ* может начаться внутренняя борьба за власть, отмечает газета, не исключая сценария, при котором группировка пойдёт по стопам талибов в Афганистане.

Напомним, вооружённая сирийская оппозиция, начавшая масштабное наступление на правительственные силы в конце ноября, вошла в Дамаск. Президент САР Башар Асад согласился покинуть пост президента и уехал из страны. Позже выяснилось, что ему предоставили убежище в Москве. Россия считает, что переговоры по Сирии должны вестись под эгидой ООН.

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* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash

Мария Любицкая
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