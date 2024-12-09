Сирийская группировка, захватившая власть в Дамаске, может сменить название
Ekonomim: «Хайат Тахрир аш-Шам»* может сменить название для легитимности
Группировка «Хайат Тахрир аш-Шам»*, ранее взявшая под контроль Дамаск, может сменить название, чтобы обрести легитимность. С данным предположением выступила турецкая газета Ekonomim.
«ХТШ* по-прежнему считается террористической организацией в соответствии с резолюцией Сов,tpf ООН, которую официально признает Турция. Поэтому нетрудно догадаться, что возглавляющий группировку [Абу Мухаммед] аль-Джулани изменит название ХТШ*», — пишет издание.
В ООН ранее сообщали о возможности исключения группировки из списка террористических организаций в соответствии с установленной процедурой. Опираясь на этот факт, авторы материала уточняют, что ХТШ* является раздробленной группировкой, преследовавшей цель свергнуть администрацию Башара Асада. Теперь, когда это произошло, внутри ХТШ* может начаться внутренняя борьба за власть, отмечает газета, не исключая сценария, при котором группировка пойдёт по стопам талибов в Афганистане.
Напомним, вооружённая сирийская оппозиция, начавшая масштабное наступление на правительственные силы в конце ноября, вошла в Дамаск. Президент САР Башар Асад согласился покинуть пост президента и уехал из страны. Позже выяснилось, что ему предоставили убежище в Москве. Россия считает, что переговоры по Сирии должны вестись под эгидой ООН.
* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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