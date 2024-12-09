Сирийская группировка, захватившая власть в Дамаске, может сменить название

В ООН ранее сообщали о возможности исключения группировки из списка террористических организаций в соответствии с установленной процедурой. Опираясь на этот факт, авторы материала уточняют, что ХТШ* является раздробленной группировкой, преследовавшей цель свергнуть администрацию Башара Асада. Теперь, когда это произошло, внутри ХТШ* может начаться внутренняя борьба за власть, отмечает газета, не исключая сценария, при котором группировка пойдёт по стопам талибов в Афганистане.