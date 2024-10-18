Госдепартамент США в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие») объявил награду до $10 млн за помощь в обнаружении лиц, связанных с проектом «Рыбарь». Соответствующая информация о телеграм-канале опубликована на сайте программы.

Ведомство заявило, что медиаорганизация Rybar якобы участвует во вмешательстве в выборы в США через каналы в соцсетях #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS. Также «Рыбарю» приписали создание канала «TEXASvsUSA» в X (Twitter), где публикуются новости о нелегальных иммигрантов, пересекающих границу Техаса.

А ранее Госдеп США обвинил телеканал RT в якобы вмешательстве в дела других государств. Там заявили, что российский телеканал «подрывает демократические институты США, за что заслуживает клеймо СМИ-разведчика». Также в Госдепе пожаловались, что из-за RT «так много стран не поддерживают Украину в той мере, в какой можно было бы ожидать». В МИД РФ уточнили, что к действиям и словам Блинкена нужно относиться как к блокчейну.