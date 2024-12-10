Петербуржец, которого выдали РФ, угнал яхту на Карибах и развлекался на ней с девушками

Россиянин, осуждённый за убийство в России, сбежал из страны, после чего угнал роскошную яхту в Антигуа и Барбуда на Карибах. На «приобретённом» транспорте беглец веселился в окружении девушек, сообщает SHOT.

Беглый преступник Фролов отдыхает на украденной яхте. Видео © Telegram / SHOT

Как узнал телеграм-канал, 55-летний Вадим Фролов родился в Санкт-Петербурге. При участии родственников он создал ОПГ, занимавшуюся угоном яхт, лодок и гидроциклов. На счету банды минимум 10 доказанных эпизодов. В 2015 году внутри группировки произошёл раскол, повлёкший убийство одного из участников. Так, Фролов заманил собственного брата Леонида в гараж в Шлиссельбурге, где на него набросились со спины и задушили ремнём.

Позже члены группировки сожгли машину жертвы на берегу Новоладожского канала. Тело убитого на катере доставили в Ладожское озеро, где и утопили. Затем, чтобы скрыться, Фролов сделал поддельный паспорт на имя Игоря Кравеца и сбежал по нему за границу, где, вероятно, продолжил криминальную деятельность.

На преступника удалось выйти после того, как он похитил яхту «Ариэль», стоимость которой оценивается в 30 миллионов рублей. В Колумбии Фролов подделал документы на судно и изменил её госзнаки. В это время россиянин уже был в международном розыске за убийство. В ноябре колумбийские силовики в городе Санта-Фе-де-Богота сумели задержать Фролова. Его передали Интерполу, а затем экстрадировали в Россию.