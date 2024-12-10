Российский рынок акций во вторник находится в красной зоне

В начале торгов на Московской бирже российский рынок акций находился в красной зоне. Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:00 мск снизился на 0,54%, достигнув 2 559,07 пункта, а индекс РТС упал на 0,57%, составив 811,23 пункта.

В то же время курс юаня увеличился на 5,3 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 13,912 рубля.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи продолжил снижаться и достиг отметки 2 556,28 пункта (-0,65%), а индекс РТС составил 810,34 пункта (-0,65%). Курс юаня замедлил свой рост и находился на уровне 13,8905 рубля (+3,15 коп.).