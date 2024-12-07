Экономист назвал временным падение курса доллара ниже 100 рублей

Рубль практически отыграл своё резкое падение на прошлой неделе. На внебиржевом рынке курс доллара опустился ниже 100 рублей, а евро продают за 105,5 рубля. Но радоваться рано. По мнению эксперта по финансовым рынкам и аналитика Дмитрия Голубовского, укрепление национальной валюты лишь временное явление.

Эксперт отметил, что такие резкие изменения не характерны для рыночных торгов. Он считает, что снизить курс доллара и евро удалось искусственно. Специалист предположил, что это дело рук Центробанка или крупного бизнеса, который мог слить на биржу большой объём юаней.

«Это особенно хорошо было видно вчера, когда под конец курс китайской валюты сразу съехал на рубль, а расчётный курс доллара, который идет через юань, упал ниже 100 рублей», — заявил Голубовский в интервью 360.ru.

Аналитик не исключил, что в такой ситуации доллар может опуститься и до 95 рублей. Однако при таком сильном снижении валютный рынок скоро развернётся в другую сторону, и рубль начнёт резко слабеть. Колебания будут на уровне 100-102 рублей за доллар.