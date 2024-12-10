В Чувашии крупный пожар охватил цех по переработке мяса
В Чувашии пожарные ликвидировали пожар на мясоперерабатывающем заводе
Сотрудники пожарной службы потушили полыхающее мясоперерабатывающее предприятие в Комсомольском округе Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«Утром 10 декабря в селе Комсомольское загорелся цех по переработке мяса на территории сельхозпредприятия «Триум-Агро». Пожар вспыхнул около 7:00 в здании ангарного типа площадью почти 1600 квадратных метров», — говорится в сообщении.
В момент возгорания там находились семь работников, шесть из которых смогли самостоятельно покинуть цех. Одного эвакуировали пожарные. Пламя было ликвидировано на площади 345 квадратных метров.
Недавно в Архангельске пожарные ликвидировали возгорание в здании автосервиса, охватывавшее площадь в 300 квадратных метров. Ситуация была осложнена наличием в здании баллонов с газом. Сперва разгорающееся пламя удалось локализовать на площади в 300 квадратных метров.
Telegram / МЧС Чувашской Республики-Чувашии