Новосибирец насильно просидел три месяца в рехабе. На свободу он вышел без дома и гроша в кармане
В Новосибирске мужчину похитили и насильно держали в рехабе, чтобы продать дом
В Новосибирске неизвестные на машинах похитили 39-летнего местного жителя и поместили его в рехаб. Там они насильно продержали мужчину три месяца, а затем перевезли его на арендованное жильё. Всё это было сделано ради продажи его дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Правоохранительные органы задержали одного из подозреваемых по делу о похищении мужчины в Новосибирской области. Видео © Telegram / Прокуратура Новосибирской области
«В июне 2024 года обвиняемый и иные лица, введя в заблуждение потерпевшего, осуществили продажу дома мужчины ниже рыночной стоимости и похитили имущество и денежные средства 39-летнего потерпевшего», — рассказали в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении человека, незаконном лишении свободы и мошенничестве. Правоохранительные органы уже задержали одного из подозреваемых по делу и поместили его в СИЗО. Поиск остальных лиц, причастных к преступлению, продолжается.
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Life.ru / Kandinsky 3.1