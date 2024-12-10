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10 декабря, 10:02

Новосибирец насильно просидел три месяца в рехабе. На свободу он вышел без дома и гроша в кармане

В Новосибирске мужчину похитили и насильно держали в рехабе, чтобы продать дом

В Новосибирске неизвестные на машинах похитили 39-летнего местного жителя и поместили его в рехаб. Там они насильно продержали мужчину три месяца, а затем перевезли его на арендованное жильё. Всё это было сделано ради продажи его дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Правоохранительные органы задержали одного из подозреваемых по делу о похищении мужчины в Новосибирской области. Видео © Telegram / Прокуратура Новосибирской области

«В июне 2024 года обвиняемый и иные лица, введя в заблуждение потерпевшего, осуществили продажу дома мужчины ниже рыночной стоимости и похитили имущество и денежные средства 39-летнего потерпевшего», — рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении человека, незаконном лишении свободы и мошенничестве. Правоохранительные органы уже задержали одного из подозреваемых по делу и поместили его в СИЗО. Поиск остальных лиц, причастных к преступлению, продолжается.

Ранее мошенники украли более 200 млн рублей при помощи «Пушкинской карты». Фигурантов дела приговорили к срокам от 4 до 6 лет лишения своды. Они регистрировались на сайте «PRO.Культура.PФ» как организаторы, арендовали площадки в Москве и устраивали выступления. Оплата билетов возмещалась в рамках программы соцподдержки молодёжи за счёт бюджетных средств.

В Москве арестовали вымогателя, который похитил и угрожал пистолетом подросткам
В Москве арестовали вымогателя, который похитил и угрожал пистолетом подросткам
Обложка ©

Life.ru / Kandinsky 3.1

Полина Никифорова
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