В Кремле составили топ-10 проблем, которые больше всего волнуют россиян

«Мы имеем представление о рейтинге из десяти основных проблем. Мы видим, насколько варьируется этот рейтинг от региона к региону», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

В этом году прямая линия с Владимиром Путиным, совмещённая с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнётся в полдень по московскому времени. Россияне смогут задать свои вопросы по телефону 8-800-200-40-40, а также через SMS, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря. Ранее сообщалось, что на прямую линию с Путиным поступило уже 300 тысяч обращений, большая часть — от женщин.