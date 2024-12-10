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Регион
10 декабря, 09:37

В Кремле составили топ-10 проблем, которые больше всего волнуют россиян

Песков: Обращения на прямой линии с Путиным позволили составить топ-10 проблем

Поступающие на прямую линию президента России Владимира Путина обращения граждан помогли выделить топ-10 основных проблем, которые больше всего волнуют население. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы имеем представление о рейтинге из десяти основных проблем. Мы видим, насколько варьируется этот рейтинг от региона к региону», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

В этом году прямая линия с Владимиром Путиным, совмещённая с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнётся в полдень по московскому времени. Россияне смогут задать свои вопросы по телефону 8-800-200-40-40, а также через SMS, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря. Ранее сообщалось, что на прямую линию с Путиным поступило уже 300 тысяч обращений, большая часть — от женщин.

Льготы, СВО и ЖКХ: Названы вопросы, с которыми россияне чаще обращаются на прямую линию Путина
Льготы, СВО и ЖКХ: Названы вопросы, с которыми россияне чаще обращаются на прямую линию Путина
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Life.ru

Наталья Демьянова
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