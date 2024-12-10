«Гостеприимные» друзья Киева отказывают выходцам с запада Украины в убежище

Ряд стран начали отказывать гражданам из западной части Украины в предоставлении убежища. Связано это с тем, что жители находятся далеко от линии фронта, сообщает газета Politico.

«Ряд стран также начинают отказывать в убежище людям с Западной Украины, мотивируя это тем, что они находятся достаточно далеко от линии фронта», — говорится в тексте публикации.

По данным издания, Норвегия, Венгрия и Чехия начали сокращать поддержку беженцев. Такое решение раскритиковал глава Всемирного конгресса украинцев Павел Грод. По его мнению, сейчас на Украине нет безопасных зон, а принимающие украинских беженцев страны «ощущают себя менее щедрыми», в результате может возникнуть «более серьёзный кризис».