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Регион
10 декабря, 10:39

«Гостеприимные» друзья Киева отказывают выходцам с запада Украины в убежище

Politico: Жителям Западной Украины стали чаще отказывать в убежище

Ряд стран начали отказывать гражданам из западной части Украины в предоставлении убежища. Связано это с тем, что жители находятся далеко от линии фронта, сообщает газета Politico.

«Ряд стран также начинают отказывать в убежище людям с Западной Украины, мотивируя это тем, что они находятся достаточно далеко от линии фронта», — говорится в тексте публикации.

По данным издания, Норвегия, Венгрия и Чехия начали сокращать поддержку беженцев. Такое решение раскритиковал глава Всемирного конгресса украинцев Павел Грод. По его мнению, сейчас на Украине нет безопасных зон, а принимающие украинских беженцев страны «ощущают себя менее щедрыми», в результате может возникнуть «более серьёзный кризис».

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Ранее Life.ru сообщил, что более половины украинских беженцев покинули Варшаву. Мэр города Рафал Тшасковский рассказал, что город готовится к долгосрочному присутствию части украинских беженцев, которые, возможно, останутся навсегда.

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Shutterstock / FOTODOM / Art-Dolgov

Алена Пенчугина
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