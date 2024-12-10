«Гостеприимные» друзья Киева отказывают выходцам с запада Украины в убежище
Politico: Жителям Западной Украины стали чаще отказывать в убежище
Ряд стран начали отказывать гражданам из западной части Украины в предоставлении убежища. Связано это с тем, что жители находятся далеко от линии фронта, сообщает газета Politico.
«Ряд стран также начинают отказывать в убежище людям с Западной Украины, мотивируя это тем, что они находятся достаточно далеко от линии фронта», — говорится в тексте публикации.
По данным издания, Норвегия, Венгрия и Чехия начали сокращать поддержку беженцев. Такое решение раскритиковал глава Всемирного конгресса украинцев Павел Грод. По его мнению, сейчас на Украине нет безопасных зон, а принимающие украинских беженцев страны «ощущают себя менее щедрыми», в результате может возникнуть «более серьёзный кризис».
Ранее Life.ru сообщил, что более половины украинских беженцев покинули Варшаву. Мэр города Рафал Тшасковский рассказал, что город готовится к долгосрочному присутствию части украинских беженцев, которые, возможно, останутся навсегда.
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