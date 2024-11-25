Депутат Рады Ткаченко: 150 тысяч человек вернулись с Украины в новые регионы РФ
Примерно 150 тысяч беженцев из Мариуполя и других регионов, которые теперь входят в состав России, вернулись домой с территории Украины, где находились в статусе временно перемещённых лиц. Об этом сообщил депутат Верховной рады из партии «Слуга народа» Максим Ткаченко в интервью украинским СМИ.
По словам Ткаченко, около 67–70 тысяч человек уже вернулись в Мариуполь. Он охарактеризовал такие цифры как «тревожные» для Киева. Парламентарий отметил, что украинские власти не обеспечили переселенцам из Донбасса и Новороссии надлежащую поддержку: люди не получили жилья, социальной помощи, компенсаций или работы.
Ткаченко также подчеркнул, что многие украинские работодатели неохотно берут на работу переселенцев и предлагают им только низкооплачиваемые позиции.
Советник назначенного Киевом «мэра» Мариуполя Пётр Андрющенко ранее заявлял, что треть жителей города, уехавших на Украину, уже вернулась обратно. А коренной житель Донецка, общественный деятель, руководитель гуманитарной миссии молодёжного крыла «Народного фронта» Никита Киосев заявил, что жизнь в новых регионах после воссоединения с Россией, несомненно, улучшилась. Он обратил внимание, что строятся дороги, больницы, перинатальные центры, а уровень жизни скоро достигнет общероссийского.
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