Депутат Рады Ткаченко: 150 тысяч человек вернулись с Украины в новые регионы РФ

Примерно 150 тысяч беженцев из Мариуполя и других регионов, которые теперь входят в состав России, вернулись домой с территории Украины, где находились в статусе временно перемещённых лиц. Об этом сообщил депутат Верховной рады из партии «Слуга народа» Максим Ткаченко в интервью украинским СМИ.

По словам Ткаченко, около 67–70 тысяч человек уже вернулись в Мариуполь. Он охарактеризовал такие цифры как «тревожные» для Киева. Парламентарий отметил, что украинские власти не обеспечили переселенцам из Донбасса и Новороссии надлежащую поддержку: люди не получили жилья, социальной помощи, компенсаций или работы.

Ткаченко также подчеркнул, что многие украинские работодатели неохотно берут на работу переселенцев и предлагают им только низкооплачиваемые позиции.