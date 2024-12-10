Собянин рассказал, сколько катков откроется в парках Москвы этой зимой

В Москве откроется 47 катков с искусственным и натуральным льдом. На коньках можно будет покататься в 11 парках, включая «Сокольники», «Ходынское поле» и сад «Эрмитаж», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Самый большой каток столицы с искусственным покрытием начал работать на ВДНХ. Посетителям предлагают не только катание на коньках, но и разнообразные зимние развлечения. Площадь покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров, и он способен одновременно принять до 5 тысяч человек. Каток открыт для посетителей с 11:00 до 23:00 по будням и с 10:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни, каждый понедельник объявлен техническим днём.

В этом сезоне на катке появился ледяной бар «0°», расположенный в центре уютной лаунж-зоны. Здесь посетители могут попробовать безалкогольные напитки, оставаясь на коньках. Бар оборудован тремя столешницами: основной длиной 6 метров и двумя дополнительными по 3 метра. Одновременно в баре могут находиться до 30 человек.

Кроме этого, мэр города сообщил, что на ВДНХ, вдоль главной аллеи между павильонами №1 и №58, появились новые места для шоу, фуд-корты и арт-объекты. Также на главной площади Северного речного вокзала открылся бесплатный каток, где посетители могут насладиться живой музыкой и поучаствовать в мастер-классах по фигурному катанию.

Также в рамках комплексного благоустройства обновлены катки на берегу Большого Строгинского затона, улице Чистова в Текстильщиках и на Аллее молодых семей в Люблине, а также открыта новая площадка в Марьине.

В этом году в столице средняя стоимость аренды коньков на катке варьируется от 300 до 500 рублей за сеанс, в зависимости от популярности и местоположения катка. Например, аренда в парке Горького стоит около 500 рублей, а в Измайловском парке — от 300 рублей.

Цены на входные билеты на катки тоже зависят от места и времени посещения. В будние дни можно найти вход за 300–400 рублей, а на популярных катках, таких как ВДНХ или парк Горького, в выходные цены поднимаются до 850–1000 рублей.