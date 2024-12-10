Исследование: Собаки способны учуять рак у своих собратьев

Учёные из Бристольского университета доказали, что собаки способны эффективно определять рак мочевого пузыря у других собак по запаху их мочи. Исследование, опубликованное в журнале Veterinary and Comparative Oncology, показало, что обученные питомцы могут выявлять уротелиальную карциному с чувствительностью до 90% и специфичностью до 95%.

В рамках проекта исследователи использовали двух кокер-спаниелей и лабрадора. Чтобы обойти необходимость в инвазивных и дорогостоящих методах — например, гистопатологическое исследование биопсийных образцов, — собак натренировали так, чтобы они смогли быстро и точно определять наличие рака. Эксперимент удался, и теперь это открытие может значительно улучшить методы ранней диагностики заболевания. Это важно, поскольку рак мочевого пузыря у собак часто выявляется на поздних стадиях.

Напомним, что немецкие овчарки уже показали способность выявлять различные виды рака у людей. В рамках концептуального проекта Kdog, пара овчарок научилась определять рак груди по запаху повязок, которые носили женщины. Этот простой и недорогой метод может произвести революцию в диагностике. Особенно он пригодится в регионах с ограниченным доступом к медицинским услугам.

Секрет невероятного обоняния собак заключён уникальном строении их носа и мозга. В собачьем носу находится около 300 миллионов обонятельных рецепторов. Для сравнения, в человеческом носу всего 6 миллионов таких рецепторов. К тому же, у собак гораздо больше та часть мозга, которая отвечает за обработку запахов — примерно на 40% по сравнению с человеческим. Это позволяет им различать уникальные запахи, связанные с раковыми клетками, что делает их эффективными помощниками в диагностике заболеваний.

Их способность обнаруживать болезнь на ранних стадиях может существенно повысить шансы на успешное лечение, открывая новые горизонты в медицинской диагностике.