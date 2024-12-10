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Регион
10 декабря, 09:47

Пьяная жительница Уфы устроила погром в кафе из-за забытой банковской карты

SHOT: В Уфе женщина разгромила кафе, потому что якобы забыла банковскую карточку

Пьяная жительница Уфы разгромила кафе, потому что якобы забыла банковскую карточку. Подробности инцидента узнал SHOT.

Дебош пьяной женщины в уфимском кафе. Видео © Telegram / SHOT

Как выяснил телеграм-канал, нетрезвая дамочка в розовой куртке не смогла расплатиться за заказ в заведении Aibat Hallyar и стала яростно бросаться в кассиршу всем, что попадалось под руку, параллельно говоря по телефону и ругаясь. В ход пошли столы, стулья и ёлка. Агрессивная посетительница даже рухнула сама, получив по голове стулом, который пыталась швырнуть в сотрудницу.

Всё происходящее стало настоящим шоком для сына-подростка, который наблюдал за беспределом и пытался оправдать действия своей матери, извиняясь перед продавщицей и обещая, что всё будет оплачено. В результате инцидента сотрудница кафе получила ссадины и ушибы, а дело завершилось заявлением в полицию.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Махачкале семейная пара подралась из-за мороженого, потому что супруга не так поняла мужа, купившего лакомство детям. В итоге женщину доставили в больницу, где ей диагностировали разрыв селезёнки.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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