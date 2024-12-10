Положение дел на украинском фронте у киевского режима крайне затруднительное. Новый лидер США Дональд Трамп собирается решить эту ситуацию, но непонятно как именно. С таким заявлением выступил кандидат на пост канцлера Германии от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в интервью газете Bild.

«Ситуация затруднительная. Россия прочно закрепилась в некоторых частях...», — оценил Мерц.

Кандидат добавил, что Дональд Трамп принимает прямое участие в решении конфликта, однако неясно, прибегнет ли он к угрозе тотального накачивания Киева оружием. Также Мерц отметил попытки республиканца привлечь к проблеме Киев и Францию.