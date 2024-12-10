Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 10:07

В Германии указали на прискорбное положение дел войск киевского режима

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц: У Киева печальная ситуация на фронте

Положение дел на украинском фронте у киевского режима крайне затруднительное. Новый лидер США Дональд Трамп собирается решить эту ситуацию, но непонятно как именно. С таким заявлением выступил кандидат на пост канцлера Германии от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в интервью газете Bild.

«Ситуация затруднительная. Россия прочно закрепилась в некоторых частях...», — оценил Мерц.

Кандидат добавил, что Дональд Трамп принимает прямое участие в решении конфликта, однако неясно, прибегнет ли он к угрозе тотального накачивания Киева оружием. Также Мерц отметил попытки республиканца привлечь к проблеме Киев и Францию.

Выводят остатки: Стало известно о массовом бегстве ВСУ из Курахова
Выводят остатки: Стало известно о массовом бегстве ВСУ из Курахова

Недавно директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин пояснил, что стратегическая инициатива на всех участках фронта принадлежит РФ. Подразделения киевского режима находятся на грани развала, а Зеленский полностью утратил легитимность и договороспособность с внешним миром.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar