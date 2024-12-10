Китаец неделю питался бургерами и угодил в больницу с кровью необычного цвета
OD: В Китае кровь питавшегося бургерами мужчины окрасилась в белый цвет
Китаец неделю питался бургерами и попал в больницу с кровью цвета молока. Обложка © Unsplash / amirali mirhashemian
В китайской провинции Фуцзянь 30-летний мужчина попал в больницу после недельного питания исключительно бургерами. Об этом сообщает Oriental Daily. Его состояние оказалось критическим, и врачи были вынуждены направить пациента в отделение интенсивной терапии. Когда медики взяли у него кровь на анализ, они были поражены: кровь приобрела необычный белый цвет, напоминающий молоко.
Диагноз, поставленный врачами, — гиперлипидный панкреатит. Это заболевание связано с чрезвычайно высоким уровнем триглицеридов в крови, что вызвано чрезмерным потреблением жирной пищи. В данном случае, недельная бургерная диета привела к резкому увеличению жировых клеток в организме пациента, что и окрасило его кровь в белый цвет.
Мужчина, по информации местных СМИ, известен своим увлечением гастрономией. Он часто устраивал вечеринки для друзей, предпочитая блюда с высоким содержанием жиров. Однако его пристрастие к жирной пище сыграло злую шутку.
Врачи предупреждают, что гиперлипидный панкреатит может возникнуть не только из-за нездоровой диеты. Факторами риска также являются злоупотребление алкоголем, ожирение и неконтролируемый диабет. Доктор Хуан, лечившая пациента, добавила: «Острые боли в животе нельзя игнорировать, так как в тяжёлых случаях это заболевание может привести к летальному исходу».
Хотя гиперлипидный панкреатит — редкое заболевание, врачи подчёркивают важность сбалансированного питания и контроля над потреблением жирных продуктов. Регулярное употребление большого количества жирной пищи и малоподвижный образ жизни увеличивают риск развития проблем с поджелудочной железой.
Ранее терапевт объяснила, как часто можно есть фастфуд без серьёзного вреда для здоровья. Эксперт отметила, что бургеры и газированные напитки лучше ограничить до одного раза в месяц, чтобы избежать проблем с обменом веществ.