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10 декабря, 10:04

Китаец неделю питался бургерами и угодил в больницу с кровью необычного цвета

OD: В Китае кровь питавшегося бургерами мужчины окрасилась в белый цвет

Китаец неделю питался бургерами и попал в больницу с кровью цвета молока. Обложка © Unsplash / amirali mirhashemian

Китаец неделю питался бургерами и попал в больницу с кровью цвета молока. Обложка © Unsplash / amirali mirhashemian

В китайской провинции Фуцзянь 30-летний мужчина попал в больницу после недельного питания исключительно бургерами. Об этом сообщает Oriental Daily. Его состояние оказалось критическим, и врачи были вынуждены направить пациента в отделение интенсивной терапии. Когда медики взяли у него кровь на анализ, они были поражены: кровь приобрела необычный белый цвет, напоминающий молоко.

Диагноз, поставленный врачами, — гиперлипидный панкреатит. Это заболевание связано с чрезвычайно высоким уровнем триглицеридов в крови, что вызвано чрезмерным потреблением жирной пищи. В данном случае, недельная бургерная диета привела к резкому увеличению жировых клеток в организме пациента, что и окрасило его кровь в белый цвет.

Мужчина, по информации местных СМИ, известен своим увлечением гастрономией. Он часто устраивал вечеринки для друзей, предпочитая блюда с высоким содержанием жиров. Однако его пристрастие к жирной пище сыграло злую шутку.

Врачи предупреждают, что гиперлипидный панкреатит может возникнуть не только из-за нездоровой диеты. Факторами риска также являются злоупотребление алкоголем, ожирение и неконтролируемый диабет. Доктор Хуан, лечившая пациента, добавила: «Острые боли в животе нельзя игнорировать, так как в тяжёлых случаях это заболевание может привести к летальному исходу».

Хотя гиперлипидный панкреатит — редкое заболевание, врачи подчёркивают важность сбалансированного питания и контроля над потреблением жирных продуктов. Регулярное употребление большого количества жирной пищи и малоподвижный образ жизни увеличивают риск развития проблем с поджелудочной железой.

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Ранее терапевт объяснила, как часто можно есть фастфуд без серьёзного вреда для здоровья. Эксперт отметила, что бургеры и газированные напитки лучше ограничить до одного раза в месяц, чтобы избежать проблем с обменом веществ.

Валентина Раппопорт
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