В Минске суд вынес приговор музыканту «Дяде Ване» за участие в протестах в 2020 году

В Минске суд начал рассмотрение уголовного дела, возбуждённого в отношении белорусского музыканта Ивана Вабищевича, более известного как «Дядя Ваня». Как сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня», обвинения возникли из-за участия артиста в протестах во время президентских выборов 2020 года.

Так, Вабищев обвиняется в соответствии с частью 1 статьи 342 УК РБ («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них»). Музыкант полностью признал за собой вину. Суд, изучив материалы дела, назначил Вабищевичу наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на два года и шесть месяцев. Музыкант был освобождён из-под стражи непосредственно в зале суда.

«Дядя Ваня» стал популярным в 2008 году после участия в конкурсе «Новая волна» в Юрмале, где ему был присвоен его сценический псевдоним. В ходе конкурса он удостоился «Золотой звезды Аллы», которая была вручена ему от имени певицы Аллы Пугачёвой.