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10 декабря, 10:36

В Минске суд вынес приговор музыканту «Дяде Ване» за участие в протестах в 2020 году

В Минске суд приговорил к 2,5 года ограничения свободы музыканта «Дядю Ваню»

Музыкант «Дядя Ваня». Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dyadya_vanya_official

Музыкант «Дядя Ваня». Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dyadya_vanya_official

В Минске суд начал рассмотрение уголовного дела, возбуждённого в отношении белорусского музыканта Ивана Вабищевича, более известного как «Дядя Ваня». Как сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня», обвинения возникли из-за участия артиста в протестах во время президентских выборов 2020 года.

Так, Вабищев обвиняется в соответствии с частью 1 статьи 342 УК РБ («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них»). Музыкант полностью признал за собой вину. Суд, изучив материалы дела, назначил Вабищевичу наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на два года и шесть месяцев. Музыкант был освобождён из-под стражи непосредственно в зале суда.

«Дядя Ваня» стал популярным в 2008 году после участия в конкурсе «Новая волна» в Юрмале, где ему был присвоен его сценический псевдоним. В ходе конкурса он удостоился «Золотой звезды Аллы», которая была вручена ему от имени певицы Аллы Пугачёвой.

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Мария Любицкая
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