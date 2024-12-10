Раскрыта личность авиаугонщика, исчезнувшего в 1971 году с 200 тысячами долларов

Семья Ричарда Маккоя из Северной Каролины утверждает, что он был легендарным угонщиком самолёта, известным как Ди Би Купер, который исчез в 1971 году с 200 тысячами долларов. Это заявление сделано после расследования блогера Дэна Грайдера, который утверждает, что нашёл парашют, принадлежавший Куперу. Об этом сообщает газета The Guardian.

24 ноября 1971 года мужчина, представившийся Дэном Купером, сел в самолёт, летевший из Портленда в Сиэтл. Вскоре после начала полёта он передал стюардессе записку, угрожая взорвать воздушное судно. Угонщик потребовал 200 тысяч долларов и четыре парашюта. После вынужденной посадки и передачи ему денег самолёт вновь взлетел. Когда они пролетали над лесами штата Орегон, Купер открыл задний люк судна и прыгнул с парашютом, исчезнув навсегда. На протяжении многих лет расследования нашли всего несколько пачек 20-долларовых банкнот из выкупа, однако личность преступника так и осталась неизвестной.

В конце ноября Шанте и Рик Маккой III заявили, что их отец, Ричард Маккой-младший, мог быть тем самым Ди Би Купером. Эти заявления последовали за сообщением блогера Дэна Грайдера о том, что он обнаружил парашют Купера среди вещей семьи Маккоев. Маккой ранее уже был подозреваемым в деле Купера, поскольку имел некоторое сходство с его фотороботом. В 1972 году он совершил аналогичный захват самолёта, требуя 500 тысяч долларов и четыре парашюта, но был задержан и заключён под стражу. Через два года угонщик скончался при попытке бегства из тюрьмы.

Грайдер передал найденный им парашют для дальнейшего изучения в ФБР и настаивал на том, что он может принадлежать именно Куперу. Тем не менее власти до сих пор не подтвердили эту догадку. Согласно официальной версии, Маккой был просто подражателем Купера, хотя и имел внешнее сходство с ним, а также использовал аналогичные методы захвата самолётов.