Человеческие останки найдены в обломках самолёта, бесследно пропавшего год назад
Daily Mail: обломки самолёта Cessna с останками пилота найдены в Северном море
Самолёт Cessna. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T. Gorhum
Части легкомоторного самолёта, пропавшего более года назад, подняты со дна Северного моря недалеко от Шетландских островов. Внутри обнаружены человеческие останки. Изувеченное воздушное судно извлекла рыбацкая лодка, сообщает британский таблоид Daily Mail.
Неожиданную находку удильщики сделали 6 декабря, когда траулер Benarkle II из Питерхеда случайно поднял из воды фрагменты фюзеляжа во время промысла. В воскресенье обломки доставили на берег и передали полиции для дальнейшего изучения. Эксперты из британского Бюро расследований авиационных происшествий (AAIB) подтвердили, что найденный самолёт — это немецкая Cessna 172, пропавшая 30 сентября 2023 года. Она вылетела из района Гамбурга с 62-летним пилотом на борту. Полёт длился более шести часов, после чего самолёт пропал с радаров между Шетландскими островами и Норвегией.
В ходе расследования выяснилось, что опытный пилот не подал план полёта и отклонился от предполагаемого маршрута. Последний раз радары зафиксировали самолёт на высоте 518 метров, когда он начал снижение с высокой скоростью. Отсутствие радиосвязи с диспетчерами и подозрительно долгое пребывание в воздухе вызвали предположение, что причиной катастрофы могла стать нехватка топлива. Примечательно, что жена пилота, изначально планировавшая лететь вместе с ним, неожиданно отказалась от этой затеи утром в день вылета. Поиски начались незамедлительно, но ни обломков, ни следов пилота до декабря текущего года обнаружено не было.
По данным немецкого Федерального бюро расследований авиационных происшествий (BFU), низкая температура воды, отсутствие аварийного оборудования и позднее начало поисков сделали выживание маловероятным. Также установлено, что самолёт пересёк воздушное пространство нескольких стран без связи с диспетчерами и нигде не совершил посадку.
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