Путин посмертно наградил погибших при крушении Ми-2 врача и двух фельдшеров
Обломки упавшего в Кировской области Ми-2. Обложка © Telegram / МЧС России
Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Орденами Пирогова врача анестезиолога-реаниматолога и двух фельдшеров, которые погибли в результате крушения вертолёта Ми-2 санитарной авиации в Кировской области 26 октября. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Своим указом Путин удостоил медсестру Татьяну Гмызину, врача Александра Гыску и медбрата Сергея Широких Орденами Пирогова за их высокие профессиональные качества и самоотверженное поведение в критической ситуации при оказании медпомощи.
Напомним, 26 октября в Кировской области произошло крушение вертолёта санавиации Ми-2, на борту которого было четыре человека: один пилот, врач и два фельдшера. Все они погибли. В момент падения в вертолёте не было пациентов. МЧС показало кадры с места трагедии. Известно, что Ми-2 эксплуатировался почти 38 лет, в последние годы он служил в качестве санитарного вертолёта авиакомпании «Вяткаавиа».