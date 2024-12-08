Путин посмертно наградил погибших при крушении Ми-2 врача и двух фельдшеров

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Орденами Пирогова врача анестезиолога-реаниматолога и двух фельдшеров, которые погибли в результате крушения вертолёта Ми-2 санитарной авиации в Кировской области 26 октября. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.