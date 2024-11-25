Стала известна последняя просьба пилота упавшего в Вильнюсе самолёта

Диспетчер не заметил никаких странностей во время переговоров с экипажем самолёта DHL, который подлетал к Вильнюсу, а затем рухнул на дом. Но пилот перед крушением спросил о погодных условиях и просил подсказать, нужно ли перевести «‎боинг» в систему ILS (посадки по приборам) из-за плохой видимости, следует из аудиозаписи переговоров, которую публикует Delfi.

Затем диспетчер разрешил лайнеру снижение до 4000 футов (около 1,2 км), а потом — до 2700 футов (800 метров). Пилот указания принял. В тот момент не было и намёка на возможную трагедию, лётчики вышли на связь с землёй уверенно и спокойно. При приближении самолёта к полосе в лётном центре сообщили экипажу, что до диспетчерской вышки 6,5 км, и указали параметры ветра: 170 градусов, 15 узлов — и разрешил посадку. После это связь оборвалась. Борт рухнул на удалении в 1 километр от воздушной гавани.