Стала известна последняя просьба пилота упавшего в Вильнюсе самолёта
Delfi сообщил о последней просьбе пилота упавшего в Вильнюсе самолёта
Место падения самолёта в Вильнюсе. Фото © X / Brian’s Breaking News and Intel
Диспетчер не заметил никаких странностей во время переговоров с экипажем самолёта DHL, который подлетал к Вильнюсу, а затем рухнул на дом. Но пилот перед крушением спросил о погодных условиях и просил подсказать, нужно ли перевести «боинг» в систему ILS (посадки по приборам) из-за плохой видимости, следует из аудиозаписи переговоров, которую публикует Delfi.
«Пилот поприветствовал центр контроля. Диспетчер поздоровался в ответ», — рассказали представители воздушной гавани.
Затем диспетчер разрешил лайнеру снижение до 4000 футов (около 1,2 км), а потом — до 2700 футов (800 метров). Пилот указания принял. В тот момент не было и намёка на возможную трагедию, лётчики вышли на связь с землёй уверенно и спокойно. При приближении самолёта к полосе в лётном центре сообщили экипажу, что до диспетчерской вышки 6,5 км, и указали параметры ветра: 170 градусов, 15 узлов — и разрешил посадку. После это связь оборвалась. Борт рухнул на удалении в 1 километр от воздушной гавани.
Напомним, утром 25 ноября Boeing 737, арендованный компанией DHL, рухнул на жилой дом при подлёте к аэропорту Вильнюса. В результате крушения погиб один из пилотов. Всего на борту было четыре человека, остальные доставлены в больницу с травмами. Следствие рассматривает несколько версий: взрыв груза на борту, теракт или ошибка пилотирования.