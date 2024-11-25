В «Динамолёте» треснуло стекло в кабине пилотов во время полёта в Калининград

Самолёту компании «Белавиа», следующему в Калининград, пришлось возвращаться в Минск, поскольку в кабине у пилотов начало трескаться стекло. Об этом сообщили в авиакомпании.

Рейс выполнялся 24 ноября. В «Белавиа» рассказали, что во время полёта внешний слой одного из стёкол в кабине пилотов начал трескаться. Из-за этого командиру самолёта с ливреей «Динамо» пришлось разворачивать борт в обратно в Минск. Безопасности пассажиров произошедшее никак не грозило. Аассажиров «Динамолёта» в итоге перевезло в Калининград другое воздушное судно.