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25 ноября, 13:59

В «Динамолёте» треснуло стекло в кабине пилотов во время полёта в Калининград

В самолёте «Белавиа» во время полёта из Минска в Калининград треснуло стекло

Самолёту компании «Белавиа», следующему в Калининград, пришлось возвращаться в Минск, поскольку в кабине у пилотов начало трескаться стекло. Об этом сообщили в авиакомпании.

Рейс выполнялся 24 ноября. В «Белавиа» рассказали, что во время полёта внешний слой одного из стёкол в кабине пилотов начал трескаться. Из-за этого командиру самолёта с ливреей «Динамо» пришлось разворачивать борт в обратно в Минск. Безопасности пассажиров произошедшее никак не грозило. Аассажиров «Динамолёта» в итоге перевезло в Калининград другое воздушное судно.

«Для выполнения рейса было предоставлено другое воздушное судно. В 16:25 состоялся взлет из Национального аэропорта Минск, в 17:50 борт благополучно приземлился в Международном аэропорту Калининграда по местному времени», – уточнили в «‎Белавиа».

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К счастью, всё обошлось, а вот в Вильнюсе сегодня утром случилось кое-что пострашнее. В столице Литвы грузовой Boeing 737, арендованный компанией DHL, упал на жилой дом на подступах к аэропорту. Жертвой авиакатастрофы стал один из пилотов. Двое выживших были доставлены в больницу. Причиной трагедии мог стать взрыв перевозимого груза, однако версию с терактом не стали исключать из возможных.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / JHcreative

Владимир Озеров
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