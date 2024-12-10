Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

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Регион
10 декабря, 10:29

Три дрона ВСУ сбиты над акваторией Чёрного моря у Крымского полуострова

Российские силы противовоздушной обороны сорвали попытку ВСУ атаковать инфраструктуру Крыма. По информации Министерства обороны РФ, три украинских дрона сбиты на подлёте к полуострову.

«Три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова», — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что украинские силы в пятый раз попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда запускали российскую баллистическую ракету «Орешник». Очередной вражеский БПЛА ликвидировали сегодня, 10 декабря.

Защитники Курской области не дали ВСУ атаковать регион при помощи ракеты
Защитники Курской области не дали ВСУ атаковать регион при помощи ракеты
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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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