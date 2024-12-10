Три дрона ВСУ сбиты над акваторией Чёрного моря у Крымского полуострова

Российские силы противовоздушной обороны сорвали попытку ВСУ атаковать инфраструктуру Крыма. По информации Министерства обороны РФ, три украинских дрона сбиты на подлёте к полуострову.

«Три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова», — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что украинские силы в пятый раз попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда запускали российскую баллистическую ракету «Орешник». Очередной вражеский БПЛА ликвидировали сегодня, 10 декабря.