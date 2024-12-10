ВТБ купил «Почта банк»

«Почта России» продала «Почта банк» ВТБ за 36 миллиардов рублей. Об этом в заседания комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев.

Шадаев уточнил, что деньги «Почта России» получит на своё развитие, и они будут дополнительными.

Ранее министр цифрового развития России поделился, что Минцифры разрабатывает новый раздел на «Госуслугах» для взаимопомощи граждан. Использоваться такой раздел сможет для сбора средств, волонтёрства или организации помощи. По его словам, уровень доверия к инфраструктуре высок, также площадка уже подтвердила свою надёжность.