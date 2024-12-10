ВТБ купил «Почта банк»
Шадаев: «Почта России» продала «Почта банк» ВТБ за 36 млрд рублей
«Почта России» продала «Почта банк» ВТБ за 36 миллиардов рублей. Об этом в заседания комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев.
«Почта банк» продан «Почтой России», как вторым партнёром, ВТБ за 36 миллиардов рублей», — поделился министр.
Шадаев уточнил, что деньги «Почта России» получит на своё развитие, и они будут дополнительными.
Ранее министр цифрового развития России поделился, что Минцифры разрабатывает новый раздел на «Госуслугах» для взаимопомощи граждан. Использоваться такой раздел сможет для сбора средств, волонтёрства или организации помощи. По его словам, уровень доверия к инфраструктуре высок, также площадка уже подтвердила свою надёжность.
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