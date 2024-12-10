Москвичей предупредили о январских морозах в конце рабочей недели
Синоптик Вильфанд: В Москве 14 декабря похолодает до минус 14 градусов
Погода в Москве на этой неделе будет часто меняться, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в среду, четверг и пятницу ожидается похолодание, температура может опуститься до -8 градусов в дневное время. А уже в субботу, 14 декабря, москвичам стоит готовиться к январским морозам.
«В субботу температура на четыре градуса ниже нормы. Ночью -9...-14 и днём -6...-11», — отметил синоптик в беседе с RT.
В воскресенье ночью температура воздуха опустится до -15 градусов, но в понедельник ожидается потепление. Как отметил специалист, в Москве уже установился зимний режим с устойчивым снежным покровом, поэтому можно становиться на коньки и лыжи.
Ранее жителей столицы предупредили, что мощный снегопад в Москве сменит ледяной дождь и покроет сугробы «глазурью». Вильфанд в беседе с Life.ru заявил, что этот снег уже вряд ли растает, а также призвал готовиться к гололёду.
Life.ru