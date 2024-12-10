Снегири прилетели в Москву на зимовку

С наступлением зимы в Москве вновь появились снегири, радующие жителей своим ярким оперением. Небольшие стаи этих птиц были замечены в природно-исторических парках «Москворецкий», «Останкино» и «Битцевский лес», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Снегири давно стали символом русской зимы, и их возвращение в город — ежегодное событие, привлекающее внимание как орнитологов, так и простых горожан. В мире существует около десяти видов снегирей, и не все из них обладают характерной красной грудкой. У московского вида выражен половой диморфизм: самцы имеют яркую окраску, тогда как самки окрашены в серо-бурые тона.

Большинство снегирей покидают Москву в период гнездования, но некоторые особи остаются в окрестностях города круглый год. Летом они предпочитают обитать в подмосковных лесах и малолюдных зонах природных парков, где их трудно заметить из-за густой листвы деревьев.

Однако с приходом холодов птицы сбиваются в шумные стаи и перемещаются ближе к местам обитания людей в поисках корма. Поэтому в зимнее время они становятся особенно заметными в городских парках. Их яркие пёрышки оживляют заснеженные пейзажи, напоминая жителям столицы о красоте природы даже в холодное время года. Специалисты рекомендуют жителям Москвы обратить внимание на поведение этих птиц и при возможности подкормить их, что поможет пернатым легче пережить зиму в условиях города.

Важно соблюдать некоторые правила, чтобы кормление принесло птицам пользу, а не вред. В качестве угощения отлично подойдут нежареные и несолёные семена подсолнечника, ягоды рябины, калины, боярышника и шиповника (их можно заранее собирать и замораживать), несолёный и несладкий жир или сало в небольших количествах, зерновые смеси (овёс, просо, пшеница), а также семена тыквы и арбуза. Не стоит кормить птиц хлебом, а также солёной и жареной едой.