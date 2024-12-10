«Модно быть русским»: Продюсер объяснил феномен популярности Кадышевой у молодых

Это явилось определённым направлением для того, чтобы Кадышева завирусилась. Завирусились её старые песни, то есть она ничего не сделала как автор-исполнитель, чтобы её творчество стало популярным сейчас. Ранее, да, она выпустила песни, которые были успешно подхвачены, на них создали ролики, и эти ролики завирусились с этими треками. Когда вкусы ещё не окрепли, молодёжь всегда болтается с одной стороны в другую. Всё происходит быстро и ненадолго. В данном случае я не вижу какого-то долгосрочного тренда