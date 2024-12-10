«Модно быть русским»: Продюсер объяснил феномен популярности Кадышевой у молодых
Продюсер Рудченко: Кадышева ничего не сделала для новой волны популярности
Надежда Кадышева. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
Во всём мире сейчас прослеживается тренд на всё русское, так как Россия открыто продвигает натуральные традиционные ценности. Творчество исполнителей, которые создают гимноподобные песни, очень быстро распространяется среди молодёжи. Именно поэтому композиции певицы Надежды Кадышевой обрели вторую жизнь в формате коротких видеороликов, которые набирают миллионы просмотров. Так феномен перезапуска карьеры артистки объяснил продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с Life.ru.
Продюсер отметил, что люди реагируют не на само творчество, которое было создано многие годы назад, а на тренды и вирусные видео. Особенно это становится востребовано во время развития патриотического направления развития фольклора. К примеру, Рудченко упоминает певца SHAMAN и Татьяну Кортукову, чьи труды получили популярность именно сейчас. Критик напомнил, что на многих тусовках этим летом часто играли треки этих артистов.
Это явилось определённым направлением для того, чтобы Кадышева завирусилась. Завирусились её старые песни, то есть она ничего не сделала как автор-исполнитель, чтобы её творчество стало популярным сейчас. Ранее, да, она выпустила песни, которые были успешно подхвачены, на них создали ролики, и эти ролики завирусились с этими треками. Когда вкусы ещё не окрепли, молодёжь всегда болтается с одной стороны в другую. Всё происходит быстро и ненадолго. В данном случае я не вижу какого-то долгосрочного тренда
Собеседник Life.ru считает, что популярность такого тренда вскоре утихнет. По его оценке, он живёт, пока «модно во всём мире быть русским».
Недавно выяснилось, что самой популярной певицей среди молодёжи стала Надежда Кадышева. Юные фанаты пляшут под её песни, скупают билеты на концерты и зовут на свои свадьбы. Бешеный хайп фронтвумен «Золотого кольца» упускать не стала и почти в пять раз подняла ценник на корпоративы.