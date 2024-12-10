Житель Карибских островов дал советы российским туристам перед посещением Кубы

С каждым годом Куба становятся всё более популярным направлением для отдыха среди российских туристов. Однако путешественники сталкиваются с рядом проблем, о которых стоит знать заранее. Александр Карпецкий, который живет на Карибах уже 20 лет, поделился с сайтом MK.ru советами о том, к чему нужно подготовиться туристам перед поездкой.

Куба, как островное государство, уже много лет живёт под санкциями, что создаёт трудности с поставками топлива. Это приводит к задержкам авиарейсов и перебоям в работе транспорта. В некоторых случаях туристам приходится лететь с пересадками через Каракас, что увеличивает время в пути. Также на острове продолжаются веерные отключения электричества, особенно в некурортных зонах. Власти Кубы планируют улучшить ситуацию, увеличивая поставки топлива из Мексики и России.

Одной из неприятных особенностей отдыха на Кубе являются укусы мошек-хижен, которые активизируются в сезон дождей. Туристам рекомендуется носить одежду с длинными рукавами и использовать репелленты. Также стоит иметь в аптечке антигистаминные средства для снятия аллергических реакций на укусы.

Что касается вирусных заболеваний, слухи о вирусе Марбурга на Кубе не подтвердились. Однако в сезон дождей возможно распространение вируса Оропуш, симптомы которого схожи с лихорадкой Денге. Вакцинация для посещения Кубы не требуется, но стоит быть внимательными к своему здоровью.

Некоторые местные жители предлагают туристам схемы покупки недвижимости или заключения браков для получения гражданства Кубы. Однако это процесс сложный и длительный, а покупка недвижимости иностранцами практически невозможна. Такие предложения часто являются обманом, и эксперты советуют игнорировать их.