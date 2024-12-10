Блогер Мадрид раскрыла шокирующие подробности лечения у стоматологов-наркоманов

Российская блогер Елизавета Мадрид (Шабашова), известная по участию в шоу «Пацанки», поделилась шокирующей историей о своём опыте лечения зубов в стоматологической клинике, врачи которой оказались наркоманами. Подробности она рассказала в своём видео на ютуб-канале.

Изначально Мадрид обратилась в клинику по рекомендации своих подруг и коллег по шоу. Первоначально она пользовалась услугами стоматологов по бартеру, но позже стала оплачивать лечение. В течение первого года всё шло гладко, однако затем начались проблемы: врачи стали часто отменять и переносить приёмы, что мешало регулярному посещению ортодонта для корректировки брекетов.

Блогер жаловалась на длительные ожидания приёма, который мог начаться только в час ночи, несмотря на назначенное время. Она заметила, что в клинике всегда была большая очередь, а лица ожидающих выражали недовольство.

Позже Мадрид, имеющая опыт употребления наркотиков в прошлом, случайно обнаружила, что её лечащие врачи зависимы от запрещённых веществ. Она почувствовала характерный запах в кабинете и решила прекратить лечение в этой клинике. Блогерша также узнала, что среди клиентов клиники много таких же пострадавших, как и она.

Последствия недобросовестного лечения оказались серьёзными: у Мадрид искривилась челюсть, которая начала щёлкать, а один из зубов был поражён кариесом до нерва. Она обратилась к другим стоматологам, чтобы исправить нанесённый ущерб. Эта история вызвала широкий общественный резонанс, подчеркнув важность тщательного выбора медицинских учреждений и проверки квалификации специалистов.